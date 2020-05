Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveaux dangers dans ce gros dossier de Leonardo !

Publié le 9 mai 2020 à 17h45 par La rédaction

Alors que Leonardo prospecte toujours pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, de nouveaux clubs anglais se seraient manifestés pour tenter d’attirer l’une des cibles prioritaires de Leonardo : Sergej Milinkovic-Savic.

Un SMS qui a la côte. International serbe de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic est considéré comme l’un des plus gros espoirs de sa génération, et régale régulièrement les spectateurs assidus de Serie A. Tant et si bien qu’il fait partie, avec notamment Ciro Immobile, des joueurs ayant permis à la Lazio de se hisser à la deuxième place du championnat, et de se battre pour le titre avec la Juventus. Une Juve qui souhaiterait, tout comme l’Inter Milan, faire venir le Serbe dans son effectif. Et si Leonardo cible aussi le milieu de terrain de la Lazio, qu’il souhaite de tout cœur voir au PSG, il va devoir composer avec la concurrence de la Premier League…

Tottenham, Chelsea et Manchester United également sur les rangs