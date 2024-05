F1 : Verstappen déjà menacé pour 2025 ? L’annonce choc

Benjamin Labrousse

Victorieux de son premier Grand Prix dimanche dernier du côté de Miami, Lando Norris ne manque pas d’ambition. Le pilote britannique souhaite clairement poursuivre sur sa lancée, et a affirmé que McLaren pouvait totalement concurrencer Max Verstappen et Red Bull dès cette année, mais surtout au niveau du titre mondial en 2025.

L’avenir s’annonce radieux pour McLaren. Déjà auteur de prestations remarquables sur la fin de saison 2023, l’écurie britannique a jubilé dimanche dernier avec la première victoire en Formule 1 de Lando Norris. Le pilote de 24 ans a devancé Max Verstappen à Miami, et espère pouvoir concurrencer le Néerlandais à l’avenir.

F1 - Verstappen : «C’est dangereux», il tire la sonnette d’alarme https://t.co/60WOfMVXK9 pic.twitter.com/Gu3NR7BgwH — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

« Nous sommes plus proches que jamais »

Interrogé sur la capacité de son écurie de faire déjouer Red Bull la saison prochaine, Norris s’est montré plein de confiance. « A 100%. Je dis cela en ayant les pieds sur terre. Nous avons une équipe formidable derrière nous [les pilotes] et nous sommes plus proches que jamais [de Red Bull]. Autant j’ai dit au début de cette année que nous pouvions gagner des courses, autant je devrais avoir la confiance nécessaire pour dire que l’année prochaine nous pourrons passer à l’étape suivante » , a lâché le pilote britannique, dans des propos relayés par F1Only .

« Je pense que nous pouvons rivaliser avec Red Bull »