F1 - Hamilton : Ferrari va refaire un coup légendaire ?

Pierrick Levallet

L'annonce a fait l'effet d'une bombe en F1. À partir de 2025, Lewis Hamilton ne pilotera plus pour Mercedes. Le septuple champion du monde rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari, avec l'espoir de remporter sa huitième couronne. Si le Britannique venait à la rafler dès sa première année, la Scuderia pourrait réitérer un coup légendaire.

Le premier transfert de 2025 a déjà été annoncé en F1 ! La saison prochaine, Lewis Hamilton ne sera plus au volant de sa Mercedes. Après dix ans de bons et loyaux services, le Britannique quittera l’écurie allemande pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. L’annonce a fait l’effet d’une bombe en F1. Lewis Hamilton, qui vit des moments compliqués avec Mercedes ces derniers temps, va peut-être avoir la possibilité de se battre à nouveau pour le titre grâce à Ferrari.

Fangio, l'exemple à suivre pour Hamilton chez Ferrari ?

Le septuple champion du monde court toujours après sa huitième couronne qui lui permettrait de surpasser Michael Schumacher et de devenir le pilote le plus titré de l’histoire de la F1. Pour cela, Lewis Hamilton pourrait rafler le titre dès sa première saison chez Ferrari. La Scuderia a déjà vu cet exploit se réaliser par le passé. En 1956, Juan Manuel Fangio a été sacré champion du monde avec Ferrari après avoir quitté Mercedes.

Alain Prost peut aussi l'inspirer

Presque 20 ans plus tard, Niki Lauda a presque fait la même chose. L’Autrichien a rejoint l’écurie italienne en 1974 et a remporté son premier titre une saison plus tard, en 1975. Alain Prost, lui, a bien réussi à rafler un titre pour sa première année dans une nouvelle équipe. S’il n’a pas réalisé cet exploit chez Ferrari, le Français l’a fait au volant d’une Williams. Après avoir fait l’impasse sur la saison 1992, Alain Prost fait son retour en F1 en 1993 au sein de l’écurie britannique. Le pilote est alors devenu quadruple champion du monde et a pris sa retraite dans la foulée. Lewis Hamilton pourrait s’inspirer de ces légendes pour décrocher son huitième titre tant attendu. Ferrari, de son côté, pourrait refaire un coup légendaire grâce au pilote de 39 ans.