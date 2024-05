F1 : Départ retentissant chez Red Bull, le clan Verstappen annonce le pire

Arnaud De Kanel

La nouvelle est tombée : Adrian Newey partira de l'écurie Red Bull en début d'année 2025. Cette décision retentissante secoue le paddock de la Formule 1, laissant présager un bouleversement majeur et la fin possible de la domination de l'équipe autrichienne. Une perspective que Max Verstappen semble avoir intégrée, d'après les récents commentaires de son père, laissant entrevoir une issue de plus en plus plausible quant au départ du triple champion du monde et affichant une chute terrible.

La rumeur vient d'être confirmée : Adrian Newey quittera ses fonctions chez Red Bull au cours du premier trimestre 2025. Cette annonce officielle laisse présager un changement majeur au sein de l'écurie autrichienne, déjà secouée par les turbulences internes liées à l'affaire Christian Horner. Le départ d'Adrian Newey représente un véritable coup dur sur le plan sportif, privant Red Bull du brillant concepteur de monoplaces à l'origine de ses titres mondiaux. Jos Verstappen, père du pilote émérite Max Verstappen, mesure sans doute l'ampleur de cette nouvelle, conscient de l'impact que cela pourrait avoir sur l'écurie. Les craintes sont grandes dans le clan néerlandais.

«Pour l’avenir, ce n’est pas bon»

« L’équipe risque de s’effondrer. J’en avais peur plus tôt cette année. Pour la paix en interne, il était important que les personnes clés restent à bord. Ce n’est plus le cas maintenant. Newey s’en va et plus tôt cette année, il semblait également qu’Helmut allait être renvoyé. Pour l’avenir, ce n’est pas bon », a confié Jos Verstappen au Telegraaf . Et cet avenir, il pourrait s'écrire du côté de Mercedes.

Rencontre prévue avec Mercedes

Depuis le coup d'envoi de la saison, le destin de Max Verstappen est au centre de nombreuses spéculations, malgré son engagement contractuel chez Red Bull jusqu'en 2028. Les tensions avec Christian Horner se sont exacerbées et le départ annoncé d'Adrian Newey, figure emblématique, pourrait annoncer la fin de l'ère de domination de Red Bull. Dans ce contexte, l'heure semble venue pour le pilote néerlandais de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Cependant, les options à sa disposition restent limitées. Il apparaît que Mercedes, dans l'optique de remplacer Lewis Hamilton, émerge comme la destination la plus plausible pour Max Verstappen. D'ailleurs, Toto Wolff veut discuter avec l'entourage du pilote dans les prochains jours comme il l'a confié ce jeudi.