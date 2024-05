F1 : Mercedes va rencontrer le clan Verstappen !

Jean de Teyssière

Lors du Grand Prix de Miami dimanche dernier, Max Verstappen a été battu par le pilote de McLaren, Lando Norris. Le pilote britannique s'est au passage adjugé la première victoire de sa carrière. Mais l'avenir du pilote Red Bull est encore flou et un transfert chez Mercedes est évoqué. Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemande ne nie pas vouloir rencontrer le clan Verstappen dans les prochains jours...

Le marché des pilotes en Formule 1 cette année risque d'être très animé. Le départ de Lewis Hamilton pour Ferrari en 2025 débloque une place chez Mercedes, qui cherche à faire venir Max Verstappen. Mais pour le moment, rien n'est encore fait.

«Tout est entre ses mains»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Aut o, Toto Wolff, le directeur de Mercedes, est revenu sur la situation de Max Verstappen chez Red Bull : « Si Verstappen est la pièce du puzzle qui va débloquer le marché des transferts des pilotes ? Je pense qu’il l’est pour toutes les équipes. Tout est entre ses mains. C’est le premier pilote. Il est le meilleur en ce moment et c’est pourquoi c’est à lui de prendre la décision. Avec son statut il a son avenir entre les mains. Il n’y aura peut-être aucune décision à prendre. Peut-être que tout continuera comme avant. Nous verrons. »

F1 - Verstappen : Une offre légendaire est dégainée https://t.co/YTNunMWLam pic.twitter.com/1OXzlPI3B9 — le10sport (@le10sport) May 8, 2024

«Vous savez que j’attends la décision de Max»