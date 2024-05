F1 - Hamilton : Mercedes annonce une «bonne nouvelle» !

Pierrick Levallet

La victoire de Lando Norris ce dimanche au Grand Prix de Miami a apporté un vent d'optimisme aux écuries rivales de Red Bull. Max Verstappen n'est pas invincible. Mercedes entend notamment profiter de cela pour décrocher une victoire à son tour. Toto Wolff a d'ailleurs annoncé une assez bonne nouvelle avec Lewis Hamilton après la course.

Le Grand Prix de Miami ne se sera pas passé exactement comme prévu pour Red Bull. L’écurie autrichienne a vu Max Verstappen s’incliner face à Lando Norris, qui a réalisé une course fantastique ce dimanche au volant de sa McLaren. Mais Red Bull a aussi vu Lewis Hamilton longtemps inquiéter Sergio Pérez. Finalement, le Mexicain a pris le dessus sur le septuple champion du monde, qui a ensuite vu Carlos Sainz Jr lui passer devant. Mais Toto Wolff estime avoir du positif à retenir de ce Grand Prix.

«Lewis était plus rapide que Perez»

« Félicitations également à toutes les personnes impliquées dans la conception, la fabrication et l’exploitation du groupe motopropulseur Mercedes chez High Performance Powertrains à Brixworth. La bonne nouvelle de notre course, c’est que, sur les pneus médium, nous avons montré que nous avions une bonne vitesse. Lewis était plus rapide que Perez dans la Red Bull devant sur le même composé mais n’a pas été tout à fait en mesure de le dépasser » a indiqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Dans l’ensemble, c’était encourageant»