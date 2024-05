F1 - Verstappen : Mercedes répond au coup de gueule de Red Bull

Thibault Morlain

En marge du dernier Grand Prix à Miami, on a pu assister à certaines tensions entre Mercedes et Red Bull. La raison ? L'avenir de Max Verstappen. Avec le futur départ de Lewis Hamilton, il a été question d'un intérêt de Mercedes pour le Néerlandais. Alors que cela n'a clairement pas plu à l'écurie de Verstappen, Toto Wolff a tenu à mettre les choses au point.

Agacé par les rumeurs envoyant Max Verstappen chez Mercedes et le fait que Toto Wolff exprime publiquement son intérêt pour le Néerlandais, Red Bull a décidé de hausser le ton. Et c'est Oliver Mintzlaff, PDG de l'écurie, qui a poussé un coup de gueule ces dernières heures, lâchant : « Je comprends la pression que subissent Toto Wolff et peut-être d’autres équipes après des années de retard. Mais je pense que Wolff devrait se concentrer sur ses propres problèmes. Il en a assez. Et c’est aussi une question de respect quand vous continuez à parler ainsi du personnel des autres équipes. Ce n’est pas approprié. (...) Max a toujours un contrat à long terme ici et n’a pas dit un mot sur le fait qu’il ne voulait pas le remplir. Je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu’il envisage de déménager ».

« Peut-être qu’il veut juste passer à la télévision... »

Voilà que la réponse de Toto Wolff est tombée suite à ce coup de gueule de Red Bull en ce qui concerne l'avenir de Max Verstappen. Dans des propos rapportés par NextGen Auto , le patron de Mercedes a alors expliqué : « Je n’ai aucune idée de ce que ce type veut dire par ces déclarations. C’est pourquoi il est inutile de commenter. Il est sûr à 1000% que Verstappen sera chez Red Bull l'an prochain ? Mille pour cent ? Dans la vie, il n’y a rien de plus que 100 pour cent. Ce qu’il dit n’a aucun rapport avec moi. Peut-être qu’il veut juste passer à la télévision parce que personne ne sait qui il est ».

« Nous attendons de voir ce que fera Max »