F1 : Verstappen lâche une improbable punchline

A la surprise générale, c'est Lando Norris qui s'est imposé ce dimanche lors du Grand Prix de Miami. Au volant de sa McLaren, le Britannique a surpris tout le monde, y compris Max Verstappen, annoncé pourtant comme le grand favori en Floride. Une victoire de Norris toutefois facilitée par l'intervention de la safety car. Loin d'être mauvais joueur, le Néerlandais a préféré ironiser sur la situation.

Vainqueur de la course sprint samedi et s'élançant en pole position ce dimanche, Max Verstappen était le favori de ce Grand Prix de Miami. Toutefois, à l'arrivée, au volant de sa Red Bull, le triple champion du monde ne s'est classé qu'à la 2ème place. Et c'est Lando Norris qui s'est imposé en Floride, remportant là son premier succès en Formule 1. « Quelle course ! Ç'a mis du temps à venir mais j'ai finalement réussi à le faire. Je suis tellement heureux pour toute mon équipe d'y être enfin parvenu. La journée a été longue, la course difficile, mais je suis enfin tout en haut, donc je suis aux anges », faisait savoir le pilote McLaren à l'arrivée.

« Si ma mère avait des coui**** »

Mais si Lando Norris s'est imposé à Miami, c'est aussi grâce à une erreur de la safety car qui a penalisé Max Verstappen. De quoi faire enrager le Néerlandais à l'arrivée ? Pas vraiment. En effet, rapporté par RMC , interrogé sur le fait que si ça aurait pu se passer différemment sans la safety car, Verstappen a préféré ironiser, lâchant : « C’est toujours si, si, si… Si ma mère avait des coui****, elle serait mon père donc… C’est comme ça que ça marche en course, des fois ça marche pour vous, des fois non ».

« Je suis heureux d’avoir été battu par Lando »