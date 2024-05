F1 - Verstappen : Red Bull monte au créneau et tacle Mercedes !

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton partira chez Ferrari à partir de la saison prochaine, Toto Wolff ne cache pas le fait qu’il aimerait le remplacer par Max Verstappen. Face aux spéculations à propos de l’avenir du triple champion du monde en titre, Oliver Mintzlaff, PDG de Red Bull, a pris la parole et invité le patron de Mercedes à s’occuper de ses propres problèmes.

Et si Max Verstappen remplaçait Lewis Hamilton chez Mercedes ? C’est en tout cas ce qu’aimerait Toto Wolff, qui ne cache pas son intérêt pour le Néerlandais, sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull. Pour le convaincre, Mercedes lui aurait fait une offre avec un salaire annuel de 150M€.

«Je pense que Wolff devrait se concentrer sur ses propres problèmes»

Dans ce contexte et alors que les rumeurs à propos de l’avenir de Max Verstappen sont toujours aussi présentes, Oliver Mintzlaff a décidé de prendre la parole : « Je comprends la pression que subissent Toto Wolff et peut-être d’autres équipes après des années de retard. Mais je pense que Wolff devrait se concentrer sur ses propres problèmes. Il en a assez. Et c’est aussi une question de respect quand vous continuez à parler ainsi du personnel des autres équipes. Ce n’est pas approprié . »

«Max veut la voiture la plus rapide et nous l’avons»

« Non, je n’en vois aucune », a poursuivi le PDG de Red Bull, quand il lui a été demandé quelles raisons pourraient pousser Max Verstappen à changer d’équipe. « Comme je l’ai déjà dit, Max veut la voiture la plus rapide et nous l’avons. Max veut être champion du monde et avec nous, il a les meilleures chances. Max est un gars loyal. Il sait que Christian (Horner) et Helmut (Marko) lui ont toujours accordé leur confiance. Il l’apprécie. De plus, Red Bull est tout simplement une grande marque avec laquelle il peut s’identifier parfaitement. Il y a donc de nombreuses raisons pour qu’il reste . »

«Je ne suis pas du tout inquiet sur le fait qu’il envisage de déménage»