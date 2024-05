F1 - Mercato : Red Bull est séduit par deux phénomènes

Arnaud De Kanel

Avec le départ d'Adrian Newey, Red Bull tremble. En effet, Max Verstappen pourrait également plier bagages, suivant les traces de l'ingénieur britannique. L'écurie autrichienne n'a toujours pas prolongé Sergio Perez et commence donc à scruter des pilotes à fort potentiel. Helmut Marko reconnait être séduit par les profils des deux pilotes McLaren, Lando Norris et Oscar Piastri.

Quelque chose de fort est en train de se passer chez Red Bull. Le départ d'Adrian Newey pourrait en entrainer d'autres et pas des moindres puisque Max Verstappen est pressenti chez Mercedes. Le triple champion du monde en titre pourrait quitter l'écurie autrichienne et la question de son remplacement commence déjà à se poser. Red Bull a la force de pouvoir compter sur de nombreux talents dans son giron mais Helmut Marko ouvre également la porte à d'autres pilotes tout aussi talentueux et prometteurs, mais qui possèdent l'avantage d'avoir de l'expérience en Formule 1. Ainsi, le Dr admet beaucoup apprécier Lando Norris et Oscar Piastri, les deux pilotes de McLaren.



«Je lui ai dit qu’il devait venir chez nous»

« Norris ? Il est jeune et certainement au centre de nos préoccupations. Son père plaisante toujours en disant que Lando ne célébrera pas sa première victoire en Grand Prix tant que Max [Verstappen] ne prendra pas sa retraite. Je lui ai dit qu’il devait venir chez nous, alors ça irait certainement plus vite », s'amuse Helmut Marko dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Pour autant, comme Piastri, Norris ne représente pas une solution pour un avenir proche au vu de sa situation contractuelle. Mais tout reste possible dans le futur...

«Ces deux pilotes sont certainement intéressants pour nous à l’avenir»