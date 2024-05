F1 : La remontée phénoménale de Verstappen

Arnaud De Kanel

Les rues animées de Miami ont été le théâtre d'un spectacle époustouflant alors que Max Verstappen, le prodige néerlandais de la Formule 1, a décroché une victoire incontestée lors du Grand Prix de Miami 2023. Sur le circuit urbain étincelant de la ville floridienne, Verstappen a fait étalage de son talent et de sa détermination pour s'imposer comme le maître incontesté de la journée à la faveur d'une remontée splendide.

Ce week-end, la Formule 1 fait escale en Floride avant que les 20 pilotes se disputent la troisième édition du Grand Prix de Miami. Lors des deux précédentes, la victoire était revenue à Max Verstappen avec beaucoup plus de facilité en 2022 qu'en 2023. Le 10 Sport vous propose de replonger dans cette course marquée par la magnifique remontée du Néerlandais.

Verstappen, la remontée phénoménale

N'ayant pas pu aller au bout de sa tentative, Max Verstappen n'avait signé que le neuvième meilleur temps en qualifications. Il était donc condamné à une folle remontée pour l'emporter. Mais en 2023, rien ne pouvait lui arriver. A vrai dire, Verstappen n'aura même pas eu le temps de douter. Il ne lui avait fallu que quinze tours pour rattraper Sergio Perez qu'il doublera ensuite avec le passage aux stands du Mexicain. Verstappen avait déroulé par la suite avant de dépasser à nouveau son coéquipier à neuf tours de l'arrivée, signant même le meilleur tour en course.

L'accélération de Max Verstappen redoutable avec des pneus neufs ! 🔥Le Néerlandais reprend la tête de la course ⚡️#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/FjDxucxsJI — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) May 7, 2023

«C'était amusant»