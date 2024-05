F1 : Succès déjà annoncé pour Max Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Nouveau week-end de course en Formule 1 puisque le paddock s'est bien reposé et a pu digérer sa tournée asiatique afin de se rendre aux Etats-Unis pour y disputer le tant décrié Grand Prix de Miami. Et pour cette troisième édition, Max Verstappen se dégage comme le grand favori, lui l'unique vainqueur en Floride.

Sixième manche de la saison de Formule 1 ce week-end et il risque d'y avoir du spectacle. Du moins en dehors de la piste avec le show à l'américaine et tout son défilé de stars en tout genre. Car en piste, on voit mal comment la victoire pourrait échapper à Max Verstappen, en totale réussite en Floride et plus globalement aux Etats-Unis.



Le triplé pour Verstappen ?

La Formule 1 revient à Miami pour la troisième fois de son histoire, pour la troisième année consécutive. Les deux précèdentes éditions ont été remportées par Max Verstappen qui vise donc le triplé ce week-end ainsi qu'un septième succès consécutif aux Etats-Unis puisqu'il n'a plus été battu depuis le GP d'Austin en 2021. « Miami est une piste qui nous a été favorable dans le passé mais c’est toujours l’une des pistes les plus physiques, surtout avec la chaleur et l’humidité. Nous avons hâte de relever le défi de ce week-end », a déclaré le triple champion du monde. Alors, s'imposera-t-il à nouveau ?



Pour le savoir, rendez-vous devant votre télévision dès vendredi avec une première séance d'essais libres à 18h30 avant d'enchainer sur les qualifications qui définiront la grille du sprint de samedi, le tout sur Canal+ Sport à partir de 22h30. Samedi, à 18h00, sera donné le départ de la Course Sprint avant de laisser place aux qualifications à 22h00. Le départ du Grand Prix sera donné à 22h00 dimanche sur Canal+ .vEn piste, les pilotes devront couvrir les 308,484 km de course, soit 57 tours de 5,412km sur l'Autodrome International de Miami et ses 19 virages.

