F1 : Révolution chez Ferrari, l’annonce inattendue !

C'est une annonce pour le moins inattendue. La semaine dernière, Ferrari a annoncé l'arrivée d'un tout nouveau sponsor titre. En effet, le géant de l'informatique HP a signé un contrat avec l'écurie italienne qui se nomme désormais Scuderia Ferrari HP. Pour marquer le coup, les monoplaces de Carlos Sainz et de Charles Leclerc seront bleues pour le GP de Miami ce week-end.

La Scuderia Ferrari a dévoilé un nouveau chapitre de son histoire en annonçant un partenariat commercial de grande envergure avec HP, qui devient le sponsor principal de l'équipe en Formule 1. Depuis la fin de son partenariat avec Mission Winnow, fruit de sa collaboration historique avec Philip Morris International, Ferrari avait fait face à l'absence d'un sponsor titre. Cependant, cette période prend fin avec l'annonce de ce nouveau partenariat. Dès le prochain Grand Prix à Miami, la mythique écurie italienne se présentera sur la grille sous le nom de Scuderia Ferrari HP, renouant ainsi avec la tradition des sponsors titres.



