F1 - Red Bull : Coup de tonnerre pour l’avenir de Verstappen

Arnaud De Kanel

C'est une nouvelle qui pourrait avoir de grosses répercussions sur l'avenir de Max Verstappen. D'après F1-Insider, Adrian Newey devrait officiellement quitter Red Bull ce mardi. Si cela venait à se confirmer, les cartes seraient totalement rebattues pour le triple champion du monde en titre qui lie en grande partie son avenir à celui de l'ingénieur britannique.

« Pour le moment, plus personne n’a peur de ça (son départ), je pense. Mais il y a deux semaines ? Ouais... c’était peut-être le cas. » En prononçant ses mots, Max Verstappen avait confirmé un certain retour au calme chez Red Bull après plusieurs semaines agitées où il était annoncé sur le départ. Dans le même temps, la presse italienne révélait que Mercedes avait décidé de se tourner sur Carlos Sainz pour succéder à Lewis Hamilton, fermant ainsi la porte à une arrivée du Néerlandais. Or, l'écurie allemande n'a rien annoncé et les dernières nouvelles tendent plutôt vers un transfert retentissant du triple champion du monde en titre, motivé notamment par un départ inattendu chez Red Bull.



La décision de Newey va impacter l'avenir de Verstappen

C'est l'homme qui se cache derrière l'écrasante domination de Red Bull depuis plusieurs années. Ingénieur le plus réputé du paddock, Adrian Newey serait sur le point de quitter l'écurie autrichienne. Un départ qui pourrait en entrainer d'autres. En effet, il pourrait amorcer une série de changements au sein de l'écurie Red Bull Racing, avec en première ligne le Dr Helmut Marko et surtout Max Verstappen. Le pilote néerlandais a toujours clamé son désir de stabilité au sein de l'équipe, notamment en ce qui concerne son entourage proche, et Newey en fait partie.

Une énorme offre de Mercedes

La menace est d'autant plus grande pour Red Bull que Mercedes aurait formulé une offre record à Max Verstappen, lui proposant un salaire annuel de 150M€. Des chiffres qui donnent le tournis et qui vont encore plus faire cogiter le triple champion du monde en titre qui pourrait définitivement être convaincu de quitter Red Bull avec le départ d'Adrian Newey.