F1 : C’est la galère chez Alpine, Gasly monte au créneau !

Benjamin Labrousse

Compétitive lors des deux dernières années, Alpine réalise un début de saison cauchemardesque. Alors qu’aucun des deux pilotes français n’a réussi à obtenir le moindre point en 2024, Pierre Gasly s’est exprimé à ce sujet. S’il reconnaît un net déclassement de sa formation par rapport aux saisons précédentes, le Normand espère toujours inverser la tendance.

Rien ne va plus chez Alpine. L’écurie française ne se bat plus à l’avant en course, et peine à se hisser en Q2 à chaque séance de qualifications. Si l’A524 n’est clairement pas au niveau attendu, Pierre Gasly lui, ne veut absolument pas baisser les bras.

F1 : «J’ai hâte», Gasly interpelle Alpine ! https://t.co/ZrHtuEClfS pic.twitter.com/nG6XaRPsmy — le10sport (@le10sport) April 22, 2024

« Je veux avoir cette voiture compétitive avec Alpine »

Dans des propos relayés par Next-Gen Auto , le pilote normand a souligné que son avenir s’écrivait toujours chez Alpine : « La chose la plus importante pour moi en ce moment est d’être dans une F1 compétitive. Et je veux avoir cette voiture compétitive avec Alpine, car c’est pour cela que j’ai signé il y a deux ans. J’ai rejoint l’équipe alors qu’elle était quatrième avec l’objectif clair de se rapprocher des trois premiers. Cela a clairement été le déclic et la motivation pour moi » .

« J’ai confiance en eux »