F1 : Hamilton s’en va, Mercedes va tout changer ?

Jean de Teyssière

C'est acté depuis plusieurs semaines maintenant : Lewis Hamilton va quitter Mercedes pour rejoindre Ferrari la saison prochaine. Un transfert retentissant qui a bouleversé le monde de la Formule 1. Chez Mercedes, on prépare la suite sans tout révolutionner, comme l'a révélé l'autre pilote britannique de l'écurie allemande : George Russell.

L'an prochain, Mercedes devra se trouver un nouveau pilote pour remplacer Lewis Hamilton, qui va rejoindre Ferrari. Le nom de Max Verstappen est souvent cité et Toto Wolff, le directeur de l'écurie allemand avait plaisanté à ce sujet-là concernant la monoplace : « Il est extraordinaire, mais nous lui donnerions une voiture pénible, qui est difficile à régler et à piloter. Je préférerais faire un pas en avant et pouvoir lui dire : 'C'est une voiture que tu pourras piloter parce qu'elle va vite'. »

«Rien n'a changé au niveau de la relation de travail avec tout le monde au sein de Mercedes»

Dans des propos rapportés par Motorsport , George Russell, le pilote de Mercedes, a été interrogé sur l'ambiance au sein de l'écurie depuis l'annonce du départ de Lewis Hamilton : « Rien n'a changé au niveau de la relation de travail avec tout le monde au sein de Mercedes. L'équipe a été formidable et nous a donné à tous les deux des chances égales. Il en a toujours été ainsi depuis le début. Lorsque des améliorations sont apportées à la voiture, nous en bénéficions tous les deux en même temps, alors que dans d'autres équipes, c'est l'un qui en bénéficie avant l'autre. Et cela a toujours été le cas chez Mercedes. »

«L'année prochaine, quel que soit mon coéquipier, ce sera toujours le cas»