F1 : Hamilton débarque chez Ferrari, il ne digère pas

L'arrivée de Lewis Hamilton chez Ferrari pousse Carlos Sainz vers la sortie. Malgré de très bonnes performances, le pilote espagnol doit quitter la plus prestigieuse des écuries et on ne peut pas dire que cela l'enchante. En effet, Sainz reconnait une certaine forme de frustration.

En signant chez Ferrari, Lewis Hamilton fait une première victime de choix : Carlos Sainz. Arrivé en 2021, l'Espagnol a consacré beaucoup de temps dans le projet de La Scuderia et il est forcément déçu de voir toutes ces années de travail partir en fumée pour le recrutement du pilote britannique. La pilule n'est toujours pas passée pour Sainz.

«C’est frustrant»

« Un peu amer, pour être honnête. Le fait que tout ce travail acharné et tout le temps que j’ai passé à Maranello à aider cette équipe, et à développer avec cette équipe, en créant un projet qui commence maintenant à porter ses fruits, c’est frustrant parce que je ne serai pas ici en 2025. Cela me rend très heureux de cette année et un peu triste du fait que nous ne pouvons pas continuer le voyage ensemble, avec Fred (Vasseur), avec Charles (Leclerc) et tous les ingénieurs... parce que j’ai l’impression que d’une certaine manière, nous faisons du bon travail ensemble et que tout prend une bonne forme pour l’avenir et le changement de règles de 2026 », a regretté Carlos Sainz dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le Smooth Operator est dubitatif pour la suite de sa carrière.

«J’admets avoir beaucoup de mal à le trouver à l’heure actuelle»