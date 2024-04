F1 : Clash avec Hamilton, Mercedes le punit

La rédaction

Avant que Max Verstappen ne vienne se frotter à lui et ne le détrône, Lewis Hamilton était l'homme à battre en F1. Le Britannique a dominé la dernière décennie au volant de sa Mercedes. Pourtant, Nico Rosberg a réussi à le faire tomber en 2016 après une intense rivalité. Le champion du monde a d'ailleurs révélé que l'écurie allemande avait dû intervenir pour calmer le jeu entre les deux pilotes.

Avant de vivre sa rivalité intense avec Max Verstappen en 2021 puis de sombrer avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation en 2022, Lewis Hamilton a dominé la F1 d’une main de maître. Le Britannique a remporté six de ses sept titres de champion du monde au volant de sa Mercedes au cours de la dernière décennie.

Avant Verstappen, Hamilton a livré une belle bataille avec Nico Rosberg

Toutefois, Lewis Hamilton s’est fait surprendre par son coéquipier en 2016. En effet, Nico Rosberg avait été sacré champion du monde cette saison-là, après un bras de fer sous haute tension avec l’actuel pilote de 39 ans. La relation entre les deux hommes était devenue particulièrement tendue, et cela se sentait en piste. Lewis Hamilton et Nico Rosberg ne lâchaient rien, parfois jusqu’au point de s’accrocher et de provoquer des dégâts sur leurs monoplaces. Mercedes a alors été obligé d’intervenir pour calmer le jeu dans ce duel au sommet.

«C’était très douloureux»