F1 : Lewis Hamilton dit oui à un grand projet

Après la Formule 1, Liberty Media a annoncé au début du mois l’acquisition de 86 % des parts détenues par Dorna dans MotoGP. Une opération qui pourrait permettre l’organisation d’un week-end de course avec les deux disciplines, de quoi emballer Lewis Hamilton et même lui donner des idées pour la suite.

Propriétaire de la Formule 1 depuis 2017, Liberty Media a mis la main sur Dorna Sports à hauteur de 86 %, qui détient les droits commerciaux du MotoGP, pour une somme de 4,2 milliards d'euros. La discipline peut désormais espérer un accroissement de sa popularité semblable à celle de la F1, ce qui pourrait passer par l’organisation de week-ends événements en commun comme l’avouait Carlos Ezpeleta, le directeur sportif du MotoGP : « Disons que ce n’est pas non plus quelque chose que nous excluons à moyen terme . »

« Ce serait énorme si nous pouvions les avoir lors d'un même week-end »

L’idée plaît en tout cas à Lewis Hamilton, qui espère voir le projet se concrétiser. « Je pense que Liberty a fait un travail incroyable avec la Formule 1, sa valeur [augmentant depuis 2017]. Donc je pense qu'ils peuvent faire un excellent travail avec le MotoGP. C'est formidable parce que j'adore le MotoGP. Ce serait énorme si nous pouvions les avoir lors d'un même week-end », a confié le Britannique à Motorsport.com.

« Peut-être que je pourrais faire une course en MotoGP et piloter une Formule 1 »