F1 : «Une énorme surprise», il se lâche sur le transfert d’Hamilton

Arnaud De Kanel

Après avoir dominé la Formule 1 pendant plus d'une décennie chez Mercedes, Lewis Hamilton quittera l'écurie allemande à l'issue de la saison afin de rejoindre Ferrari. Le transfert a été annoncé avant le début de la saison à la surprise générale. Même Nico Rosberg, ancien coéquipier du Britannique chez Mercedes, ne s'y attendait pas.

C'est la nouvelle de l'année en Formule 1, voire même du siècle selon certains. A l'issue de la saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari alors que rien ne le prédestinait il y a encore quelques mois. Tout le monde a été surpris à l'annonce de ce transfert, à l'image de Nico Rosberg.

«Personne ne s’y attendait»

« C’est une énorme surprise. Personne ne s’y attendait. Mais si vous regardez le schéma global des choses, pourquoi pas ? Il va vers la fin de sa carrière. Il y a deux équipes légendaires - Mercedes et Ferrari - et je sais que Lewis a toujours été un grand fan des voitures de route Ferrari, alors pourquoi ne pas faire ce changement et avoir une expérience différente de la conduite en rouge une fois ? Pour l’instant, cela semble être la bonne décision pour lui en termes de performance, et il a peut-être fait un choix étonnant comme il l’a fait il y a 12 ans en quittant McLaren pour Mercedes. McLaren gagnait des courses et Mercedes n’était nulle part, et dès qu’il est parti, McLaren a reculé et Mercedes a commencé à gagner des courses. Peut-être qu’il peut refaire la même chose », a confié l'ancien coéquipier de Lewis Hamilton pour Sky Sports . D'ailleurs, il ne se fait pas trop de souci pour l'adaptation du Britannique et prédit même un beau duo avec Charles Leclerc.

«Ce sera génial à regarder»