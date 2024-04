F1 : Alpine à vendre, le boss sort du silence

Arnaud De Kanel

Depuis plusieurs semaines, et surtout lors du week-end de course au Japon, certaines rumeurs font écho d'une possible vente de l'écurie Alpine. Alors que l'équipe française traverse un début de saison compliqué, Bruno Famin, son directeur, a catégoriquement démenti, rappelant que la priorité du moment réside dans le sportif.

Alpine connait un début de saison plus que délicat. En plus des performances sportives décevantes, des rumeurs de vente viennent perturber l'écurie. Mais qu'en est-il de la véracité de ces rumeurs ? Pour Bruno Famin, elles sont bien évidemment infondées.



«Ce qui m'intéresse, c'est de protéger l'équipe de ces rumeurs»

« Il est très clair que l'équipe n'est pas à vendre. On a un vrai projet de marque qui est de développer Alpine à l'international. On a pour ça le soutien du top management du groupe. Le projet Alpine demeure et celui de la F1 également. On a tous conscience des enjeux et des exigences. Ce qui m'intéresse, c'est de protéger l'équipe de ces rumeurs plus que d'en chercher la source. On est dans un moment qui n'est déjà pas simple, car nous ne sommes pas là où on veut être. Concentrons-nous sur notre boulot pour être au rendez-vous de 2026 et du nouveau règlement. Ça bosse déjà dessus à Viry (moteur) et bientôt à Enstone (châssis, aéro) dès que le règlement sera finalisé », a déclaré le directeur d'Alpine dans L'Equipe . Bruno Famin en a également profité pour saluer Pierre Gasly et Esteban Ocon.

«Esteban et Pierre savent très bien ce qu'ils veulent»