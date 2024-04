F1 : Coup de tonnerre, il quitte Red Bull !

Jean de Teyssière

Si sportivement, tout va bien cette saison pour Red Bull, en coulisses, l'écurie fait face à de nombreuses crises. En début d'année, des accusations de comportements inappropriés de la part de Christian Horner, le directeur de Red Bull ont fuité, ce qui a valu une enquête interne, innocentant l'homme d'affaires britannique. Mais voilà que son ingénieur phare, Adrian Newey, a annoncé à sa direction qu'il partirait à la fin de la saison...

Chez Red Bull, le changement, c'est presque maintenant. Habituée au calme en coulisses ces dernières années, l'écurie autrichienne connaît des difficultés au sein de son équipe cette année. Si Max Verstappen est toujours aussi performant sur les circuits, de nombreux changements pourraient impacter ses résultats dans les années à venir.

Adrian Newey va quitter Red Bull

C'est la bombe de cette fin de semaine. Considéré comme le plus grand concepteur de monoplace de l'histoire de la Formule 1, Adrian Newey aurait pris la décision de quitter Red Bull à la fin de la saison. Présent depuis la création de Red Bull en 2006, Newey a été l'homme qui a conçu la monoplace du quadruple champion du monde Sebastian Vettel et celle de Max Verstappen. Son départ serait lié à toutes les affaires qui ont entouré le directeur de Red Bull, Christian Horner en début de saison. La BBC a annoncé que « L’information a été vérifiée de manière indépendante auprès de sources de haut niveau proches de Red Bull et Newey. »

Un duo Newey-Verstappen chez...Mercedes ?

Sous contrat jusqu'en 2025 avec Red Bull, quitter l'écurie autrichienne en fin de saison pourrait lui permettre de changer d'air. Récemment, il a été vu à Maranello, siège de Ferrari ce qui a alimenté les rumeurs sur une possible arrivée, en même temps que Lewis Hamilton. Aston Martin pourrait également être un point de chute intéressant pour le génie britannique tout comme Mercedes, qui souhaite donner à son écurie un second souffle. Des rumeurs envoyant Verstappen chez Mercedes la saison prochaine pourraient-elles convaincre Newey de signer là-bas ?

