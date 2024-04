F1 : En pleine galère, Mercedes a enfin trouvé la solution ?

Pierrick Levallet

Après une saison 2023 meilleure que 2022, Mercedes espérait enfin retrouver les sommets de la F1 en 2024. Mais rien ne se passe vraiment comme prévu pour l'écurie allemande, qui ne semble pas avoir trouvé la solution pour construire une voiture performante. Cependant, George Russell pense avoir trouvé une solution pour que Mercedes sorte de ses galères.

La saison ne prend pas la tournure escomptée pour Mercedes. Après avoir manqué son année 2022, l’écurie allemande avait commencé à redresser la barre en 2023. Mais l’équipe dirigée par Toto Wolff est retombée dans ses travers en 2024. Quatrième au classement constructeur, Mercedes n’a toujours pas trouvé la bonne formule pour avoir une monoplace suffisamment performante pour inquiéter Red Bull. Néanmoins, George Russell pense avoir une solution.

F1 : Clash avec Hamilton, Mercedes le punit https://t.co/db2t7DdUl8 pic.twitter.com/ejVZiipUog — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

«Nous avons changé de concept à plusieurs reprises au cours des deux dernières années»

« Je pense que nous avons suffisamment compris jusqu’à présent que nous devons simplement ajouter plus d’appui. Nous avons changé de philosophie, nous avons changé de concept à plusieurs reprises au cours des deux dernières années. Mon point de vue personnel est que, quel que soit le concept sur lequel vous travaillez, vous avez juste besoin d’avoir autant d’appui que possible et vous gérez les limitations par la suite » a d’abord expliqué le pilote de Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only .

«Je pense qu’il n’y a pas de solution miracle»