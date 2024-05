F1 : Une bombe est lâchée pour Verstappen, Mercedes lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Alors que Lewis Hamilton prendra la direction de Ferrari à partir de 2025, Max Verstappen continue d’être annoncé comme un de ses potentiels successeur chez Mercedes. Pour y parvenir, l’écurie allemande serait même prête à lui offrir un salaire de 150M€ par an. Interrogé sur les rumeurs et une potentielle rencontre avec l’entourage du Néerlandais après le Grand Prix de Miami, Toto Wolff a réagi.

L’avenir de Max Verstappen continue de défrayer la chronique. Toto Wolff n’a jamais caché que le triple champion du monde en titre était son option numéro un pour venir remplacer Lewis Hamilton à partir de la saison prochaine. Pour le convaincre de quitter Red Bull, où il est sous contrat jusqu’en 2028, Mercedes pourrait même lui proposer un salaire de 150M€ par an.

« Ce n’est pas vraiment la stricte vérité »

D’après certaines rumeurs, une rencontre serait même prévue entre Mercedes et le clan de Max Verstappen après le Grand Prix de Miami, ce à quoi a répondu Toto Wolff. « C’est l’une des rumeurs. Les gens spéculent sur des réunions, sur ce qui se passe avec les pilotes, mais ces choses devraient se dérouler à huis clos et tout ce qui a été dit... disons que ce n’est pas vraiment la stricte vérité », a déclaré le patron de Mercedes, dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

« Adrian est un ingénieur emblématique de la Formule 1 avec un excellent palmarès »