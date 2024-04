F1 - Ferrari : Hamilton, le coup de génie !

Arnaud De Kanel

Avant même le début de la saison, Lewis Hamilton et Ferrari ont mis fin aux rumeurs en officialisant le transfert du Britannique. Certains se demandaient si le septuple champion du monde avait fait le bon choix. La réponse tombera à partir de 2025 mais au vu des dernières rumeurs qui envoient Adrian Newey en Italie, tout laisse à penser qu'Hamilton a fait un coup de génie

A la différence de Fernando Alonso, souvent critiqué pour ses choix de carrière, Lewis Hamilton a toujours pris les bonnes décisions. En réalité, il en a surtout pris une excellente en 2013 en décidant de rejoindre Mercedes, l'écurie qui lui a permis de remporter six de ses sept titres de champion du monde, alors que sa McLaren ne lui permettait plus de soulever le titre. En rejoignant Ferrari, il va peut être de nouveau avoir l'occasion d'être sacré pour la huitième fois car la domination de Red Bull pourrait prendre fin. En effet, Adrian Newey, l'ingénieur le plus réputé du paddock, devrait quitter la formation autrichienne afin de s'engager à Maranello. Le choix d'Hamilton pourrait donc se transformer en un véritable coup de génie.

F1 : C’est la galère chez Alpine, Gasly monte au créneau ! https://t.co/rPT3AEeCXv pic.twitter.com/ahJSkD5Fqw — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

«S’il vient, Ferrari gagnera»

Adrian Newey est tout simplement ce qui se fait de mieux dans le monde de la F1. Le Britannique est à l'origine de tous les titres de Max Verstappen notamment et c'est grâce à lui que Red Bull domine autant. S'il venait à s'engager avec Ferrari, nul doute qu'il concevra une monoplace capable de jouer la gagne.

«Là où il ira, cette équipe gagnera»