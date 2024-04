F1 - Ferrari : Nouveau coup légendaire après Hamilton, il calme tout le monde

Arnaud De Kanel

Agacé par les diverses tensions qui ont éclaté chez Red Bull depuis le début de la saison, Adrian Newey aurait annoncé son départ aux dirigeants de l'écurie autrichienne. L'ingénieur le plus réputé du paddock pourrait alors rejoindre Ferrari pour former une équipe de rêve avec Lewis Hamilton. Mais pour Ivan Capelli, rien n'est moins sûr.

Red Bull va peut-être perdre son génie. Visiblement déçu par les multiples histoires qui secouent son écurie, Adrian Newey aurait acté son départ de Milton Keynes. Tout porte à croire qu'il s'engagera avec Ferrari à partir de 2025, écurie dans laquelle il retrouverait donc Lewis Hamilton. Malgré tout, Ivan Capelli, qui l'a côtoyé à Leyton House, estime que Newey continuera chez Red Bull à mois d'une offre délirante.

«Je le vois encore très ancré en Angleterre»

« Pour être honnête, il est peu probable qu’il arrive en Italie à moins qu’il n’y ait une proposition financière qui humilierait toutes les autres. Par habitude, par conceptualisation du travail et de l’organisation mentale et par la façon dont il y est habitué, je le vois encore très ancré en Angleterre. C’est un homme avec 40 ans d’expérience, qui, même lors du dernier changement de règle, a été capable d’interpréter les bonnes données à en tirer immédiatement – en trouvant des solutions à ce qui pour d’autres était devenu un talon d’Achille, comme le marsouinage, parce qu’il avait vécu ces situations, il y a 35 ans avec les voitures à effet de sol », a déclaré Ivan Capelli dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Mais en aucun cas Newey sera effrayé à l'idée de repartir de zéro.

«Repartir d’une feuille de papier vierge et recommencer ne lui fait jamais peur»