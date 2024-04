Mercedes : Hamilton l’avoue, il a révolutionné la Formule 1

Jean de Teyssière

Véritable légende du sport automobile, Lewis Hamilton a été un précurseur dans de nombreux domaines. Le septuple champion du monde britannique a été l'un des premiers à être aussi influent hors des circuits, n'hésitant pas à se lancer dans des associations ou débuter des projets sans aucun lien avec la Formule 1. Pour le Britannique, cette façon de fonctionner a été imitée depuis par d'autres pilotes.

Âgé de 39 ans, Lewis Hamilton roule pour la dernière année pour Mercedes. Ensuite, le pilote britannique rejoindre l'écurie de Ferrari et formera un duo attendu avec Charles Leclerc. Légende de la Formule 1, le septuple champion du monde a souvent été un précurseur.

«Je suis arrivé à Singapour et j’ai réalisé l’un des meilleurs tours que j’ai jamais réalisé»

En 2018, alors qu'il s'apprête à disputer le Grand Prix de Singapour, Lewis Hamilton se rend à New York pour y lancer sa collection de mode. Malgré la fatigue du voyage et un gros décalage horaire, Hamilton réalise une performance légendaire, comme il l'explique dans des propos rapportés par Nextgen-Auto : « Ce n’est pas vraiment une bonne préparation pour un week-end de course. Il faut donc être très prudent à ce sujet. Le récit qu’on a fait de moi était le suivant : "Oh, il n’est pas concentré." Mais je n’étais pas dehors pour faire la fête tard ou boire comme ça. Je suis arrivé à Singapour et j’ai réalisé l’un des meilleurs tours que j’ai jamais réalisé. Et après ça, tout le monde s’est dit : "Oh, il peut faire ça." Même Niki disait à Toto : "Tu ne peux pas laisser Lewis faire ça ! Ce n’est pas ce que fait un pilote de course !" Je leur ai prouvé le contraire. Finalement, je lui ai fait comprendre que je peux faire ces choses aussi. Bon, moins extrêmes car je ne fume pas et je ne bois pas. »

«Je pense avoir ouvert la voie»