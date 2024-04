F1 : Lewis Hamilton va suivre Fernando Alonso ?

Pierrick Levallet

Du haut de ses 39 ans, Lewis Hamilton sera encore en F1 la saison prochaine. Le Britannique quittera Mercedes à l'issue de l'année après dix ans de bons et loyaux services pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. D'ailleurs, Nico Rosberg voit bien son ancien coéquipier avoir une aussi grande longévité qu'un certain Fernando Alonso.

À 39 ans, Lewis Hamilton fait preuve d’une longévité incroyable. Et le septuple champion du monde n’est visiblement pas prêt d’arrêter. S’il va quitter Mercedes à l’issue de la saison, le Britannique sera encore en F1 en 2025. Lewis Hamilton rejoindra Charles Leclerc chez Ferrari. Mais l’actuel pilote de Mercedes n’est pas le plus expérimenté sur la grille.

Verstappen : Nouveau transfert retentissant en F1 après Hamilton ? https://t.co/Y62iG8QcWz pic.twitter.com/bvjibNWOOQ — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Fernando Alonso continue d'impressionner en F1

Fernando Alonso est le plus âgé sur la grille de départ cette saison. Et à 43 ans, l’Espagnol n’a pas l’intention de raccrocher. Le double champion du monde a récemment prolongé chez Aston Martin. Il est naturellement une source d’inspiration pour tous les pilotes en F1, y compris Lewis Hamilton. Nico Rosberg a d’ailleurs annoncé que son ancien coéquipier chez Mercedes pourrait très bien suivre les traces de Fernando Alonso.

«Lewis peut sûrement faire la même chose»