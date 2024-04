F1 : Verstappen reçoit une offre légendaire, Hamilton va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il soit sous contrat avec Red Bull jusqu'en 2028, Max Verstappen pourrait bien ne pas rester aussi longtemps avec l'écurie autrichienne. Et pour cause, compte tenu de la situation en interne, le triple champion du monde envisagerait sérieusement un départ. Mercedes serait d'ailleurs prêt à tout pour recruter le Néerlandais auquel l'écurie de la marque allemande offrirait 150M€ par an. Un contrat historique pour faire oublier Lewis Hamilton.

L'annonce de Lewis Hamilton de rejoindre Ferrari a fait l'effet d'une bombe dans le paddock. Une onde de choc inégalable pour ce qui est déjà considéré comme le transfert du siècle en Formule 1. Et pourtant, quelques mois plus tard, Max Verstappen pourrait déjà faire oublier l'annonce du septuple champion du monde. Il faut dire que le Néerlandais, sous contrat chez Red Bull jusqu'en 2028, semblait promis à une carrière entière au sein de l'écurie autrichienne. Mais les récents remous en interne concernant Christian Horner et le probable départ du génial ingénieur Adrian Newey, pourraient changer la donne.

Mercedes offre 150M€ à Verstappen, c'est déjà plus qu'à Hamilton

Une information qui n'est d'ailleurs pas passée inaperçue du côté de Mercedes qui rêve de recruter Max Verstappen. Pour cela, l'écurie dirigée par Toto Wolff serait prête à toutes les folies et aurait proposé 150M€ par an au triple champion du monde. Son salaire serait fixé à 75M€ auquel s'ajouterait la même somme pour différentes opérations telle que son équipe de GT3 et son équipe de sim racing. Un contrat qui devrait faire réagir Lewis Hamilton pour lequel Mercedes investissait entre 60 et 100M€ en salaire, mais également pour la fondation Mission 44 qui tient à cœur au septuple champion du monde qui pourrait donc être éclipsé par Max Verstappen qui signerait là un contrat historique en F1.

Le père de Verstappen confirme