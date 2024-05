Crash en F1, Hamilton fait son mea culpa

Jean de Teyssière

Ce week-end a lieu le sixième Grand Prix de la saison. Les pilotes rouleront sur le circuit de Miami et ont déjà disputé la première épreuve de ce week-end de course, avec le Sprint. Remportée par Max Verstappen, cette course a été marquée par l'accident dès le premier virage de Lando Norris, le pilote McLaren. Parti en tête-à-queue, il accuse Lewis Hamilton d'en être le principal responsable. Le pilote britannique l'a ensuite reconnu.

Le Grand Prix de Miami commence avec des tensions dans le paddock. Lors du premier tour, Lando Norris a été percuté au premier virage par Lance Stroll, lui causant un tête-à-queue et l'obligeant à abandonner. Frustrant pour le pilote de McLaren qui voulait montrer de belles choses à Miami mais qui en a été empêché. Cet accident de début de course, fâcheux pour lui, porte le sceau d'un pilote bien précis, qu'il n'a pas hésité à nommer.

«C’est évident, Lewis a plongé à l’intérieur et causé l’incident»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Lando Norris, qui a dû abandonner au premier tour était furieux contre un pilote en particulier, qu'il estime responsable de son accident : « Je ne suis pas sûr qu’il y ait des dégâts, mais ma jante était partie. Je pensais qu’il y avait des dégâts de suspension, mais je ne pouvais pas aller plus loin et le mieux qui restait à faire était de poser un pied à terre. C’est évident, Lewis a plongé à l’intérieur et causé l’incident, je ne pouvais rien faire. »

«Ce qui s’est passé au virage 1 ce n’était pas intentionnel»