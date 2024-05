F1 : «Inutile», Alonso pousse un coup de gueule

Arnaud De Kanel

Le nouveau format Sprint fait débat en Formule 1. Les voix s'élèvent pour critiquer les nouvelles directives à l'image de Max Verstappen, fervent détracteur de ces week-end. Fernando Alonso s'est également joint au mouvement, lui qui n'a toujours pas digéré sa sanction infligée à Shanghai. Le vétéran ne voit plus aucune utilité à disputer le Sprint sous sa forme actuelle.

Fernando Alonso monte au créneau ! Ce week-end, à Miami, le format Sprint est au programme comme lors du dernier Grand Prix à Shanghai. Pénalisé d'un retrait de trois points sur sa licence en Chine suite à un accrochage avec Carlos Sainz, l'Espagnol avait fait appel car il ne lui reste plus que 3 points avant la suspension. La FIA a rejeté cet appel et Alonso est forcément en colère après le format Sprint qui ne rapporte que trop peu de points et qui en plus de cela pénalise.

«Le sprint ne sert à rien»

« Nous verrons ce que nous pouvons apprendre pour la course, mais le sprint ne sert à rien. Il y a très peu de points en jeu et ils ne nous laissent pas courir parce qu’ils continuent de nous pénaliser. Ce sera donc une journée ennuyeuse de l’extérieur - nous serons dans le train de DRS mais nous collecterons au moins des informations utiles pour la course », a pesté Fernando Alonso dans des propos relayés par Nextgen-Auto . Le double champion du monde est furieux.

«Ce concept de Sprint F1 est inutile»