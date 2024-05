F1 : Alerte rouge chez Red Bull, Alonso calme tout le monde

Jean de Teyssière

Chez Red Bull, l'annonce du départ d'Adrian Newey la saison prochain a eu l'effet d'un tremblement de terre. Considéré comme le plus grand ingénieur de l'histoire de la Formule 1, Newey, qui était là depuis la création de Red Bull va voguer vers d'autres horizons. Si beaucoup estime qu'il s'agit d'une catastrophe, Fernando Alonso est confiant pour ses adversaires.

Red Bull va devoir faire sans Adrian Newey. Son ingénieur de génie a annoncé qu'il quitterait l'écurie à la fin de l'année. Un coup dur pour Red Bull, qui devra faire sans lui pour aborder la nouvelle réglementation de 2026...

«Nous voulons être la Mercedes de 2014 ou la Red Bull de 2022»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso, le double champion du monde a évoqué le départ d'Adrian Newey de Red Bull : « Nous verrons ce qui se passera à l’avenir. Je pense que la chose la plus importante pour tout le monde est la réglementation de 2026. Adrian a tiré le meilleur parti de la réglementation actuelle, celle qui a débuté en 2022, mais, par exemple, Mercedes a tiré le meilleur parti de la réglementation de 2014. Et on ne sait jamais ce qui va se passer en 2026. Nous voulons être la Mercedes de 2014 ou la Red Bull de 2022. Je pense que beaucoup d’équipes espèrent cela. Cela inclut une toute nouvelle usine à Silverstone et le fait qu’Aston Martin devienne l’équipe d’usine de Honda. Comme chacun sait, les Japonais disposent actuellement du meilleur groupe propulseur. Nous disposons d’un ensemble solide. »

