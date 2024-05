Séisme en F1, le clan Verstappen lâche une bombe

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Adrian Newey va quitter Red Bull au début de l'année 2025. Un coup de tonnerre dans le paddock de Formule 1 puisque cela pourra rebattre les cartes et mettre fin à l'hégémonie de l'écurie autrichienne. Une situation dont Max Verstappen a parfaitement conscience, et les récents propos de son père tendent à penser qu'un départ du triple champion du monde est de plus en plus probable.

Ce qui n'était encore qu'une rumeur ces derniers jours est désormais officiel. En effet, Red Bull a confirmé qu'Adrian Newey quitterait ses fonctions lors du premier trimestre 2025. Le génial concepteur de monoplace va donc laisser un énorme vide au sein de l'écurie autrichienne déjà largement fragilisée en interne depuis le début de l'affaire Christian Horner. Mais cette fois-ci, le départ d'Adrian Newey est énorme coup dur sur plan sportif puisque Red Bull perd l'ingénieur à l'origine des monoplaces championnes du monde. Jos Verstappen a d'ailleurs parfaitement conscience de l'importance de cette annonce.

Pour Jos Verstappen, Red Bull «risque de s’effondrer»

Pour De Telegraaf , le père Max Verstappen n'a ainsi pas manqué d'afficher son pessimisme allant même jusqu'à à affirmer que « l’équipe risque de s’effondrer ». Une annonce lourde de sens et qui ne manquera pas de faire parler, d'autant plus que Jos Verstappen n'en est pas resté là : « J’en avais peur plus tôt cette année. Pour la paix en interne, il était important que les personnes clés restent à bord. Ce n’est plus le cas maintenant. Newey s’en va et plus tôt cette année, il semblait également qu’Helmut allait être renvoyé. Pour l’avenir, ce n’est pas bon ».

Le départ de Max Verstappen prend forme

Et bien évidemment, cette annonce va faire grand bruit puisqu'il va largement contribuer à alimenter les rumeurs de départ de Max Verstappen. Depuis le début de la saison, l'avenir du triple champion du monde est commenté bien que son contrat chez Red Bull court jusqu'en 2028. La relation avec Christian Horner s'est dégradée et le départ d'Adrian Newey pourrait signifier la fin de l'hégémonie Red Bull. L'occasion est donc peut-être venue pour le pilote néerlandais de tenter une nouvelle aventure. Les options seront néanmoins restreintes. Mercedes, pour remplacer Lewis Hamilton, est la destination la plus probable pour Max Verstappen. Aston Martin semble être l'autre possibilité, mais l'idée d'une association avec Fernando Alonso doit déjà donner des maux de tête à la direction de l'équipe britannique. Quoi qu'il en soit, les propos de Jos Verstappen mettent encore un peu plus le feu dans le paddock.