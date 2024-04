F1 : Le clan Verstappen se lâche sur son avenir

Hugo Chirossel

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2028, l’avenir de Max Verstappen est au cœur des spéculations. Le triple champion du monde est lié à un potentiel départ pour Aston Martin, mais surtout chez Mercedes, où il prendrait la succession de Lewis Hamilton. Et Jos Verstappen, père du Néerlandais, n’a clairement pas fermé la porte à un départ de Red Bull.

Les rumeurs sont reparties de plus belle. Depuis plusieurs semaines et notamment en raison de l’affaire Christian Horner, l’avenir de Max Verstappen interroge. S’il est sous contrat jusqu’en 2028 avec Red Bull, le triple champion du monde en titre est annoncé dans le viseur d’Aston Martin, mais surtout de Mercedes, qui serait même prêt à faire des folies pour réussir à s’attacher ses services.

Un salaire de 150M€ offert par Mercedes ?

En effet, Mercedes serait prêt à offrir un salaire annuel de 150M€ à Max Verstappen pour le convaincre de prendre la succession de Lewis Hamilton, qui rejoindra Ferrari à partir de 2025. Des rumeurs amplifiées par le départ attendu d’Adrian Newey, l’ingénieur vedette de Red Bull arrivé en 2006, ce qui pourrait avoir un impact sur l’avenir de Max Verstappen. Alors que les rumeurs se font de plus en plus insistantes, le père du Néerlandais, Jos Verstappen, ne semble pas vouloir les atténuer.

« Nous laissons toutes les propositions venir à nous en ce moment »