F1 : Mercedes annonce un nouveau coup de poker !

Jean de Teyssière

Après un début de saison compliqué, Mercedes aimerait jouer un peu plus les premiers rôles. Aucun podium pour le moment et l'écurie allemande poursuit son déclassement progressif. George Russell, l'un des pilotes britanniques de Mercedes, reste tout de même optimiste et espère réaliser une belle performance à Miami.

Ce dimanche se tiendra le sixième Grand Prix de la saison, à Miami. En tête du classement se trouve l'inévitable Max Verstappen qui a remporté quatre Grands Prix sur les cinq premiers disputés. Si chez Red Bull tout va bien, c'est loin d'être le cas chez Mercedes...

«Viser la lune, mais le faire en si peu de temps, cela peut nous faire perdre le cap»

Dans des propos rapportés par Motorsport , George Russell a évoqué le Grand Prix de Miami et la stratégie abordée par Mercedes : « Ce que nous avons appris, c'est que si l'on change toute la voiture et que l'on se lance directement dans une séance de qualifications, où chaque tour en Q1 ou Q2 est d'une importance capitale pour la préparation de la Q3 et pour la gestion des pneus qu'il reste, il est très difficile de s'adapter en si peu de temps. Il est donc préférable d'avoir le diable aux trousses plutôt que d'essayer de trouver le bon filon [à la hâte]. Si l'on s'en tient à une configuration sous-optimale, c'est une configuration [certes] sous-optimale, mais que l'on connaît et à laquelle on peut s'adapter au fil du temps. Bien sûr, nous essayons de poursuivre la perfection, de viser la lune parfois, mais le faire en si peu de temps, cela peut nous faire perdre le cap. »

