F1 - Hamilton : Ferrari raconte le transfert du siècle !

Thibault Morlain

Le monde de la Formule 1 a dernièrement été secoué par une bombe. En effet, Ferrari a officialisé le transfert de Lewis Hamilton à compter de la saison 2025. Le Britannique va donc quitter Mercedes pour prendre la place de Carlos Sainz Jr au sein de la Scuderia. Patron de l'écurie italienne, Frédéric Vasseur est revenu sur le transfert du siècle comme certains l'observateurs l'appellent.

A 39 ans, Lewis Hamilton n'est pas encore prêt à encore raccrocher, mais voilà qu'il ne le fera finalement pas chez Mercedes. Alors qu'on pensait que le Britannique prendrait sa retraite au sein de son écurie actuelle, voilà qu'il a décidé de relever un nouveau défi à partir de la saison prochaine. Et quel défi ! En effet, Hamilton va rejoindre l'écurie la plus mythique de Formule 1 : Ferrari. La Scuderia alignera en 2025 un duo formé du septuple champion du monde ainsi que de Charles Leclerc. Mais comment ce transfert a-t-il pu être possible ? Frédéric Vasseur a donné sa réponse.

F1 - Ferrari : Hamilton réclame déjà un renfort «incroyable» https://t.co/ZNE6s1jTvC pic.twitter.com/pph6YpAa13 — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

« On a parlé du projet en long, en large et en travers »

Pour L'Equipe , Frédéric Vasseur n'a pas échappé à la question sur le transfert de Lewis Hamilton. A propos des garanties données au Britannique, le patron de Ferrari a alors fait savoir : « On a parlé du projet en long, en large et en travers mais des garanties, il ne peut pas en avoir parce que personne ne sait si le moteur Mercedes sera meilleur que l'Audi ou un autre... La meilleure garantie pour un pilote, c'est de se dire qu'il est légitime que Ferrari mette tout en place pour gagner. Vu la passion, vu qu'on n'a pas gagné depuis trop d'années, s'il y a des efforts à faire, on les fera ! ».

« Il va nous tirer vers le haut sur le niveau d'exigence, de préparation »