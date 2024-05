F1 - Ferrari : Il claque la porte de Red Bull et répond à Hamilton

Hugo Chirossel

Comme attendu ces dernières semaines, Red Bull a officialisé mercredi le départ d’Adrian Newey la saison prochaine. Reste à savoir s’il compte tout de même rester en Formule 1 et en ce sens, Lewis Hamilton a récemment déclaré qu’avoir l’opportunité de travailler avec lui chez Ferrari, où il évoluera à partir de 2025, serait formidable. Des propos auxquels il a répondu.

Arrivé en 2006, Adrian Newey quittera Red Bull la saison prochaine. Ce qui était attendu et a été officialisé mercredi dernier. À l'occasion du Grand Prix de Miami, le directeur technique de l’écurie autrichienne est revenu sur son départ : « Cela a été une aventure incroyable depuis et ce fut un immense honneur de travailler avec tous les gars et filles extraordinaires de l’usine. Et avec l’équipe de course, ça a été tout simplement fabuleux . »

Newey explique son départ de Red Bull

« La Formule 1 consomme tout, toute votre énergie. J’y travaille depuis longtemps maintenant. 2021 a été une année très chargée en raison de la bataille serrée avec Mercedes tout au long du championnat et, en même temps, de l’investissement de toute la recherche et du développement dans la RB18, qui est la mère de cette génération de voitures », a expliqué Adrian Newey à propos de sa décision de quitter Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto . « Il me faut une pause. Il me faut un peu de temps maintenant, si je suis honnête c’est arrivé pendant l’hiver. Au fur et à mesure que les événements se sont déroulés cette année, je pensais que j’étais dans une position très chanceuse, car je n’ai pas besoin de travailler pour vivre. Je travaille parce que j’aime ça. J’ai juste senti que c’était le bon moment pour prendre du recul, faire une petite pause, faire le point sur la vie et partir en voyage . »

« C’est très gentil de la part de Lewis de dire ça »

Le nom d’Adrian Newey a notamment été cité du côté de Ferrari, où Lewis Hamilton, qui quittera Mercedes pour la Scuderia à partir de 2025, l’accueillerait à bras ouvert : « Ce serait un privilège de travailler avec Adrian, ce serait formidable. À quel point j’aimerais le voir chez Ferrari ? Vraiment beaucoup », a déclaré le septuple champion du monde. Des propos qui ont flatté Adrian Newey. « C’est très gentil de la part de Lewis de dire ça. Je suis très flatté. Pour le moment, c’est juste une petite pause pour voir ce qui se passera ensuite », a-t-il répondu.

« J’apprécie les changements de réglementation, c’est sûr »