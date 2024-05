F1 - Ferrari : Hamilton réclame déjà un renfort «incroyable»

Pierrick Levallet

Il y a plusieurs semaines, une annonce a secoué le monde de la F1. À l'issue de la saison, Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari. Le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc à partir de 2025. Et avant de débarquer au sein de la Scuderia, le septuple champion du monde a déjà réclamé un premier renfort.

La saison 2024 de F1 sera la dernière de Lewis Hamilton chez Mercedes. À partir de 2025, le Britannique évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. L’annonce du transfert a d’ailleurs fait l’effet d’une bombe il y a quelques semaines. Et alors qu’il vit ses derniers mois au sein de l’écurie allemande, Lewis Hamilton a déjà réclamé un premier renfort à la Scuderia . Et pas n'importe lequel puisqu'il lance un énorme appel du pied à Adrian Newey, qui vient de quitter Red Bull.

«Je pense qu’il serait un ajout incroyable»

« Adrian Newey a une histoire et un palmarès formidables. Il a évidemment fait un travail incroyable tout au long de sa carrière et s’est engagé auprès des équipes et des connaissances qu’il possède. Je pense qu’il serait un ajout incroyable. Ferrari a déjà une grande équipe. Ils font déjà d’énormes progrès, leur voiture est plus rapide cette année. Ce serait un privilège de travailler avec Adrian, ce serait formidable. À quel point j’aimerais le voir chez Ferrari ? Vraiment beaucoup » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

Ferrari ou Mercedes après Red Bull pour Adrian Newey ?

Adrian Newey jouit d’une grande réputation en F1. Considéré comme le plus grand concepteur de monoplace de l’histoire de la discipline, le génie britannique a quitté Red Bull très récemment sans doute à cause de toutes les affaires qui entourent le directeur de l’écurie autrichienne Christian Horner. Naturellement, les rumeurs fusent pour son avenir. Adrian Newey a notamment été annoncé du côté de chez Mercedes avec un certain Max Verstappen. Mais il pourrait aussi suivre Lewis Hamilton chez Ferrari. Le septuple champion du monde souhaite en tout cas travailler avec lui. À suivre...