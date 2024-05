F1 - Mercedes : Ferrari va sauver Lewis Hamilton ?

Pierrick Levallet

Pour sa dernière saison avant de débarquer chez Ferrari, Lewis Hamilton n'y arrive pas chez Mercedes. Le Britannique pointe à la neuvième place du classement général et n'arrive pas à trouver les solutions pour redresser la barre. Le septuple champion du monde continue de chercher les bonnes réponses, alors que la Scuderia devrait le sortir de ce calvaire en 2025.

Dix ans après son arrivée, Lewis Hamilton quittera Mercedes à l’issue de cette saison de F1. Le septuple champion du monde rejoindra Ferrari en 2025. En attendant, le Britannique veut terminer son aventure dans l’écurie allemande de la meilleure des manières. Mais tout ne passe pas exactement comme prévu. Lewis Hamilton pointe à la neuvième place du classement des pilotes et n’arrive pas à redresser la barre. Il semblerait d’ailleurs que le pilote de 39 ans soit à l’origine de certains problèmes chez Mercedes.

«Hamilton ne semble pas vouloir accepter la réalité»

« Hamilton ? Il a été présent à l’occasion des quelques fois où Mercedes a réussi à être à la bonne place, deux poles et une victoire depuis la fin de l’année 2021, mais ça a été éphémère. La Mercedes est généralement irrégulière. Tout cela est susceptible de l’égarer et Hamilton ne semble pas vouloir accepter la réalité. Il y a aussi un effet d’entraînement qui entrave le développement de la voiture à long terme. Si vous faites des choix bizarres en matière de réglages, l’équipe ne parvient pas à trouver une base de référence pour les performances et les réglages » a ainsi expliqué Gary Anderson dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Il a au moins une date de fin»