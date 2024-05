F1 : Mercedes annonce la fin du calvaire pour Hamilton ?

Pierrick Levallet

Lewis Hamilton quittera Mercedes à l'issue de la saison pour rejoindre Ferrari. Mais avant de partir, le Britannique souhaite réaliser une belle saison au sein de l'écurie allemande. Cependant, tout ne passe pas vraiment comme prévu pour le pilote de 39 ans, qui vit un calvaire. Toto Wolff estime néanmoins que ses galères devraient cesser très prochainement.

Lewis Hamilton vit ses derniers mois en tant que pilote de Mercedes. À partir de 2025, le septuple champion du monde évoluera aux côtés de Charles Leclerc chez Ferrari. L’annonce a fait l’effet d’une bombe il y a quelques semaines. Mais en attendant de débarquer au sein de la Scuderia , le Britannique veut terminer son aventure au sein de l’écurie allemande de la meilleure des manières. Mais depuis le début de saison, tout ne se passe pas comme prévu pour Lewis Hamilton, qui pointe à la neuvième place du classement des pilotes. Toto Wolff estime néanmoins que les galères du pilote de 39 ans vont bientôt cesser.

«Nous chercherons à faire une meilleure performance à Miami»

« Nous sommes prêts pour Miami et la première course américaine de l’année. C’est un circuit exigeant et, avec le deuxième Sprint de 2024, il constituera un autre test intéressant pour l’équipe. Nous n’avons pas fait de notre mieux en Chine, car nous avons effectué trop de changements de réglages avant les qualifications. Cela nous a mis en retrait pour le reste du week-end, même si les deux pilotes ont bien fait pour ramener des points. Nous chercherons à faire une meilleure performance à Miami et à optimiser la voiture. Nous savons que nous devons ajouter plus de performances et apporterons nos premières améliorations de la saison ce week-end » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Nous sommes impatients»