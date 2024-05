F1 : Verstappen, du jamais vu depuis 32 ans !

Arnaud De Kanel

Max Verstappen continue d'impressionner à Miami. Après avoir réalisé le meilleur temps des essais libres, décroché la pole position lors de la course Sprint vendredi, il a confirmé sa domination en remportant aisément la course ce samedi avant de signer la pole pour le Grand Prix de ce dimanche. Il est tout simplement invaincu en qualifications cette saison, du jamais depuis 32 ans.

Max Verstappen est irrésistible à Miami ! Le triple champion du monde en titre est l'unique pilote à l'avoir emporté en Floride et il maitrise ce circuit mieux que personne. La preuve en est puisqu'il a à nouveau écrasé la concurrence vendredi et samedi.

«Je pense qu’on a bien géré»

« Nous avons amélioré la voiture, mais quand nous venons ici, j’ai beaucoup de difficulté à être constant sur le feeling avec la voiture et les pneus sur un tour. C’est difficile de faire que le secteur 1 et le secteur 3 soient tous les deux bons, il faut trouver l’équilibre. Je pense qu’on a bien géré, ce n’était pas le tour le plus agréable de ma carrière car je glissais, mais on est en pole et c’est le plus important. La voiture semble clairement davantage sous contrôle, et c’est exactement ce que je cherchais, donc on verra ce qu’il en est demain. On sait ce qu’on a fait de mal tout à l’heure, ce que j’ai fait de mal, et je suis sûr que si je fais les choses correctement et qu’on fait tout de la même manière qu’on l’a fait ces dernières années, ça devrait aller », se réjouissait Max Verstappen à l'issue des qualifications qui l'a vu signer une sixième pole consécutive cette saison.

Verstappen comme Prost

Le pilote Red Bull est donc invaincu en qualifications cette saison puisqu'il ne s'est jamais élancé d'autre part que la pole position. Six Grand Prix, six poles, du jamais vu depuis Alain Prost lors de la saison 1992 ! Un nouveau record prestigieux pour Max Verstappen qui est bien parti pour réaliser le week-end parfait de A à Z.