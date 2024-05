F1 - GP de Miami : Leclerc prévient Verstappen

Benjamin Labrousse

Ce samedi soir, Charles Leclerc a terminé second des qualifications du Grand Prix de Miami juste derrière Max Verstappen et devant son coéquipier Carlos Sainz. Visiblement à l’aise sur ce tracé, le pilote Ferrari a affirmé qu’il tenterait sérieusement de mettre la pression sur le champion de Red Bull ce dimanche, et ce dès le départ de la course.

Max Verstappen s’élancera en tête du Grand Prix de Miami ce dimanche (22h heure française). Pour cette sixième course de la saison, le Néerlandais a obtenu la sixième pole position de 2024 ce samedi soir en Floride. Néanmoins, le triple champion du monde aura été talonné de près par Charles Leclerc. Le Monégasque a semblé très à l’aise dans sa Ferrari, et n’est pas passé loin de déloger Verstappen.

« Avant tout, il y a le départ »

Alors que son coéquipier Carlos Sainz a quant à lui terminé 3ème et devancera ainsi Sergio Perez (4ème), Charles Leclerc espère clairement mettre la pression sur Max Verstappen pour la course de ce dimanche soir. Pour Leclerc, la solution face à « Super Max » se trouve tout simplement au niveau du départ de ce Grand Prix de Miami. « Il faudra garder le DRS si on ne le passe pas dans le premier virage. Le DRS est très puissant ici et si nous le perdons après les premiers tours, ça sera difficile de revenir dans la zone, donc nous ne devons pas le perdre. Mais avant tout, il y a le départ. Ce matin, nous en avons pris un bon et demain j'essaierai d'en prendre un encore meilleur » , a ainsi confié le pilote Ferrari, relayé par Motorsport.com .

« J'espère que nous pourrons mettre un peu plus de pression sur Max »