F1 - Hamilton : Alonso pousse un gros coup de gueule !

Jean de Teyssière

Ce samedi avait lieu le Sprint lors du Grand Prix de Miami. Durant cette épreuve, Lando Norris a dû abandonner après avoir fait un tête-à-queue suite à un choc avec Lance Stroll. Mais le principal responsable de ce choc semble être Lewis Hamilton, accusé par Norris. Fernando Alonso a lui aussi été particulièrement virulent envers le Britannique.

Le format Sprint n'est pas une épreuve qu'aime particulièrement Fernando Alonso. Avant de participer au Sprint de Miami, il avait estimé que : « Nous verrons ce que nous pouvons apprendre pour la course, mais le sprint ne sert à rien. Il y a très peu de points en jeu et ils ne nous laissent pas courir parce qu’ils continuent de nous pénaliser. Ce sera donc une journée ennuyeuse de l’extérieur - nous serons dans le train de DRS mais nous collecterons au moins des informations utiles pour la course. »

«Nous n’avions aucun intérêt pour la course sprint»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Fernando Alonso est revenu sur l'épreuve du sprint, qui s'est mal passée pour lui : « Nous n’avions aucun intérêt pour la course sprint. Nous allions juste vérifier la dégradation des pneus et tout le reste pour demain et à la fin nous y sommes parvenus. Pour nous, c’est des essais libres, ce n’est pas vraiment une course. Maintenant, commence la partie importante de la course, les qualifications et demain les 57 tours. Je pense que nous pouvons tirer une conclusion de ce sprint pour le parc fermé qui se rouvre maintenant et voir si nous pouvons améliorer un peu la voiture . »

F1 - Ferrari : Il claque la porte de Red Bull et répond à Hamilton https://t.co/FUXKo6nM8b pic.twitter.com/eGhTy1Fo8z — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

«Je suppose qu’ils ne décideront de rien, car Hamilton n’est pas espagnol»