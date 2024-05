F1 - Mercato : Duel final entre Mercedes et Red Bull pour ce pilote ?

Arnaud De Kanel

Alors que Lewis Hamilton va rejoindre Ferrari à l'issue de la saison, Max Verstappen pourrait de son côté rejoindre Mercedes afin de remplacer le Britannique. Pendant ce temps-là, Carlos Sainz attend son tour, lui qui pourrait débarquer soit chez Mercedes ou chez Red Bull selon l'évolution du dossier Verstappen. Pour Valtteri Bottas, cela ne fait aucun doute : l'Espagnol attend l'une des deux écuries.

Victime de l'arrivée de Lewis Hamilton, Carlos Sainz est prié de quitter Ferrari. Le pilote espagnol continue sa réflexion et ne s'est engagé avec aucune écurie malgré les différentes rumeurs. Sainz veut être sur de faire le bon choix mais cette attente peut également s'expliquer par l'interrogation du moment en Formule 1 qui concerne l'avenir de Max Verstappen. Si le Néerlandais venait à quitter Red Bull, l'Espagnol pourrait rallier l'écurie autrichienne. En revanche, s'il reste, la place sera libre chez Mercedes et Sainz pourrait remplacer Hamilton. Ce sont les deux raisons qui expliquent cette attente selon Valtteri Bottas.

«De meilleures options sont disponibles» pour Sainz

Le Finlandais est directement menacé par Carlos Sainz qui est également annoncé avec insistance dans son écurie qui deviendra Audi. Nico Hulkenberg s'est d'ailleurs engagé avec la marque allemande et Sainz pourrait être le prochain. Or, Bottas n'y croit pas vraiment. « Tout le monde veut courir pour la meilleure équipe possible. Mais tout le monde doit assurer sa place et Guanyu et moi, nous devons aller discuter avec d’autres équipes. Sainz est réticent à signer chez Audi alors que de meilleures options sont disponibles », souligne Valtteri Bottas dans des propos relayés par Nextgen-Auto .

Red Bull ou Mercedes ? Tout dépendra de Verstappen