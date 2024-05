F1 : Ocon et Gasly ont fait une grosse frayeur à Alpine

Hugo Chirossel

À l’occasion du Grand Prix de Miami le week-end dernier, Alpine a remporté son premier point de la saison grâce à la dixième place d’Esteban Ocon. Une satisfaction pour Bruno Famin, après un début de saison très compliqué. Le directeur d’équipe de l’écurie française a tout de même avoué qu’il n’était pas très rassuré lors la lutte entre Esteban Ocon et Pierre Gasly en début de course.

Week-end de première lors du Grand Prix de Miami. Pour la première fois de sa carrière, Lando Norris a remporté une course, devant Max Verstappen et Charles Leclerc. Alpine de son côté a obtenu son premier point de l'année, après un début de saison très compliqué. Il aura fallu attendre le sixième Grand Prix de la saison pour voir l’écurie française débloquer son compteur, grâce à la dixième position d’Esteban Ocon, deux places devant Pierre Gasly, douzième.

« C’est une satisfaction après un début de saison vraiment compliqué »

Ce qui est forcément une satisfaction pour Bruno Famin. « Absolument, on a débloqué le compteur, et c’est une satisfaction après un début de saison vraiment compliqué. Ce point matérialise l’énergie qu’a mis toute l’équipe, il a fallu se battre pour aller le chercher et on doit continuer parce que la route est encore longue », a confié le directeur d'équipe d’Alpine au micro de Canal+ .

« Le premier tour était très chaud évidemment »