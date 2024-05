F1 - Red Bull : C’est terminé pour Verstappen ?

Arnaud De Kanel

Une onde de choc a secoué le paddock avec l'annonce du départ d'Adrian Newey de l'écurie Red Bull. Désormais officialisée par toutes les parties concernées, elle pourrait avoir des conséquences majeures sur l'avenir de Max Verstappen. En effet, le prodige néerlandais a tissé des liens étroits avec l'ingénieur britannique, reliant en grande partie son destin à celui de Newey. À l'heure où les rumeurs l'envoyant chez Mercedes sont de plus en plus pressantes, l'aventure Verstappen chez Red Bull touche peut-être à sa fin.

Adrian Newey, l'architecte incontesté de la domination de Red Bull ces dernières années, a décidé de tourner une nouvelle page de sa carrière. L'ingénieur de renom quittera bien l'écurie autrichienne en fin de saison et ce départ pourrait déclencher une série de changements au sein de l'équipe Red Bull Racing. En effet, il laisse planer l'ombre d'une remise en question plus profonde au sein de l'écurie, Max Verstappen en tête. Le pilote néerlandais, véritable fer de lance de l'équipe, a toujours exprimé son souhait de stabilité, notamment en ce qui concerne son cercle proche. Et Newey, avec qui il entretient une relation étroite et fondée sur la confiance, occupe une place de choix dans cet équilibre. Avec le départ de l'ingénieur britannique, le sien se confirme de plus en plus.



Mercedes a dégainé

Dans une course effrénée pour sécuriser les meilleurs talents de la Formule 1, Mercedes semble avoir placé une offre exceptionnelle sur la table pour attirer Max Verstappen dans ses filets. Selon les informations rapportées, le géant allemand aurait présenté une offre mirobolante au pilote néerlandais, s'élevant à une somme astronomique de 150 millions d'euros par an. Ces chiffres vertigineux pourraient bien faire vaciller Verstappen, déjà triple champion du monde en titre, et accentuer la pression sur Red Bull. Avec le départ d'Adrian Newey, figure emblématique et architecte de nombreuses victoires pour l'écurie autrichienne, la menace de voir Verstappen quitter Red Bull pour rejoindre Mercedes devient encore plus prégnante, bien que Red Bull soit convaincue que le Néerlandais va rester.

«Il faut juste que les choses se calment à nouveau»