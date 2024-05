F1 : Verstappen battu, il jubile chez Ferrari

Jean de Teyssière

Dimanche dernier, Max Verstappen n'a pas remporté le Grand Prix de Miami. Lando Norris, pilote de McLaren, a remporté son premier Grand Prix de sa carrière. Certains parlent de chance, la safety car s'étant introduite au mauvais endroit de la piste, mais pour d'autres, comme le pilote de Ferrari Carlos Sainz, cette victoire est amplement méritée.

Finalement, tout le monde est content. Lando Norris est très apprécié par le paddock et même Max Verstappen semblait heureux pour celui qui l'a battu dans les règles à Miami. Les autres pilotes aussi semblent aussi contents pour le pilote britannique de McLaren.

«Il mérite cette victoire»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto , Carlos Sainz, le pilote de Ferrari, a réagi à la victoire de Lando Norris à Miami : « Le problème de la Formule 1, c’est qu’il y a des week-ends où tout est parfait. Vous conduisez au maximum, vous êtes probablement le pilote le plus fort du week-end parce que vous maximisez tout ce que vous avez et vous finissez P5, P4, P3 ou P2 et vous ne faites pas les gros titres parce que vous n’avez pas gagné de course. Il y a d’autres week-ends où vous ne faites peut-être pas votre meilleur travail, mais en F1, il y a juste ce facteur chance que Lando a eu ici et qui lui a permis de gagner une course. Mais il conduit comme un vainqueur de course depuis de très nombreuses courses et il mérite cette victoire. »

«Il était temps que cela arrive pour lui et les gens doivent accepter cette victoire»