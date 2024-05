F1 : Verstappen battu par son prodige, il jubile !

Benjamin Labrousse

Ce dimanche, Lando Norris a remporté sa première course en Formule 1 en devançant Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari). Parti en 6ème position, le pilote McLaren a parfaitement profité d’un gros fait de course pour l’emporter, au plus grand plaisir de Zak Brown, DG de l’écurie britannique.

Une nouvelle star est née à Miami ? A 24 ans, Lando Norris a obtenu la première victoire de sa carrière. Pour son 109ème Grand Prix, le jeune Britannique s’est retrouvé en tête en Floride grâce à une Safety Car déployée en raison d’un accident entre Logan Sargeant (Williams) et Nico Hulkenberg (Haas). Reparti en tête, Norris n’aura jamais été rattrapé par le champion Max Verstappen (Red Bull).

« Je n’ai jamais douté »

« Je n’ai jamais douté alors que beaucoup de gens doutaient que je parvienne un jour à gagner. Je n’étais pas inquiet et j’étais même plus confiant que jamais cette saison d’avoir tout ce qu’il fallait pour pouvoir gagner. J’ai été patient, je faisais juste mon boulot, faire de mon mieux lors des courses et des qualifications. Je savais que mon moment allait venir. Je l’avais dit ce matin et pourtant je ne suis pas souvent optimiste » , déclarait Lando Norris après sa victoire.

« Chacun de nos collaborateurs est guidé par cet esprit compétitif »