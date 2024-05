Donald Trump en Formule 1, les coulisses dévoilées

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Lando Norris est sorti vainqueur du Grand Prix de Miami dimanche, Donald Trump a assisté au succès du Britannique et a pu visiter le stand de McLaren. Une présence justifiée par l’équipe, alors que le prédécesseur de Joe Biden estime avoir porté bonheur au vainqueur de la course.

Lando Norris se souviendra longtemps de son déplacement à Miami. Pour la première fois de sa carrière, le Britannique de 24 ans est sorti vainqueur de la course devant Max Verstappen et Charles Leclerc, profitant de l’intervention de la voiture de sécurité. Le spectacle étant également hors du circuit, avec la présence de Donald Trump dans le paddock, alors que l’ancien président des Etats-Unis est actuellement jugé à New York pour fraudes dans le cadre de l'affaire "Stormy Daniels", une ancienne actrice X dont il aurait acheté le silence. Forcément, un tel invité ne passe pas inaperçu, obligeant McLaren à se justifier suite à la visite de Donald Trump dans son garage.



« Nous reconnaissons et respectons la fonction de président des États-Unis »

« McLaren n’est pas une organisation politique, mais nous reconnaissons et respectons la fonction de président des États-Unis , a expliqué l’écurie britannique dans un communiqué relayé par Nextgen-Auto . Ainsi, lorsque la demande a été faite de visiter notre garage le jour de la course, nous avons accepté aux côtés du président de la FIA. et les PDG de Liberty Media et de Formule 1 ». Photographié aux côtés de Donald Trump, Lando Norris s’est également prononcé sur cette rencontre.

« Donald m’a dit qu’il a été mon porte-bonheur »