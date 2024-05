F1 : Hamilton vers une catastrophe historique ?

Benjamin Labrousse

Dernièrement, Lewis Hamilton évoquait sa frustration quant à son absence de victoire en Formule 1. En décembre prochain, cela fera désormais trois ans que le septuple champion du monde n’aura plus remporté la moindre course. Dans l’histoire, plusieurs pilotes de légendes ont parcouru un long chemin de croix avant de gagner de nouveau. De quoi laisser présager une longue disette pour « King Lewis » ?

6ème ce dimanche à Miami, Lewis Hamilton a signé la meilleure position finale de son début de saison 2024. Néanmoins, le septuple champion du monde ne parvient toujours pas à retrouver le chemin de la victoire, lui qui avait tout de même réussi à obtenir une pole position en Hongrie la saison passée. Relayé par Next-Gen Auto , le Britannique a d’ailleurs fait part de sa frustration, lui qui rejoindra Ferrari d’ici quelques mois.

« J’en ai assez aussi de ne plus gagner en F1 »

« Il s’agit simplement de courir après autre chose et de s’améliorer. Comment pouvons-nous apporter des améliorations ? Comment pouvons-nous revenir là où nous voulons être et unir tout le monde derrière ce défi ? En fait, j’ai vraiment apprécié cette expérience depuis 2021. Mais presque trois ans plus tard, nous nous disons : ’ok, on en a assez de ça, revenons à notre place’. J’en ai assez aussi de ne plus gagner en F1 » , lâchait ainsi Lewis Hamilton, toujours aussi affamé de victoire.

Bientôt 3 ans sans victoire pour Hamilton

Pourtant, cela fait bientôt trois ans que ce dernier ne parvient plus à s’imposer en F1. En effet, le dernier succès d’Hamilton remonte à la saison 2021 et une 103ème victoire en carrière obtenue du côté de Djeddah pour le Grand Prix d’Arabie Saoudite, disputé le 5 décembre. Dans l’histoire, plusieurs pilotes de légendes ont également dû attendre plusieurs années avant de retrouver le succès.

Ces légendes ont dû patienter de nombreuses années avant de l’emporter à nouveau

Cela a notamment été le cas de Kimi Raikkonen. L’iconique pilote finlandais, champion du monde en 2007 a ainsi passé 5 ans et 7 mois sans victoire entre le Grand Prix d’Australie en mars 2013 et celui des États-Unis en octobre 2018. Plus loin, on retrouve un certain Rubens Barrichello. Vice-champion du monde à deux reprises, le Brésilien aura quant à lui attendu 4 ans et 10 mois entre le Grand Prix de Chine 2004 et le Grand Prix d’Europe en 2009 pour retrouver la victoire. Niki Lauda, légende absolue, a dû patienter 3 ans et 6 mois entre le Grand Prix d’Italie 1978 et le Grand Prix des États-Unis Ouest en 1982. Nelson Piquet, triple champion du monde, a également connu 3 ans et 1 mois de disette avec une victoire au Grand Prix d’Italie en 1987, puis un nouveau succès au Japon en 1990.